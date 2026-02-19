صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن: ورکشاپ اور کریانہ کی دکان پر وارداتیں، لاکھوں کا نقصان

  • فیصل آباد
ماموں کانجن: ورکشاپ اور کریانہ کی دکان پر وارداتیں، لاکھوں کا نقصان

ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)ماموں کانجن کے مختلف علاقوں میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں نے شہریوں کو خوفزدہ کر دیا۔

حمیدآباد میں نامعلوم چوروں نے ماجد ولد مشتاق کی ورکشاپ سے لاکھوں روپے کا سامان چوری کر لیا۔برکت ٹاؤن میں تین مسلح ڈاکوؤں نے ایک کریانہ کی دوکان میں دھاوا بولا۔ دکاندار اور ملازموں کو یرغمال بنا کر ہزاروں روپے نقدی اور کریانہ سامان لوٹ لیا۔ دکان کے مالک حسن اقبال نے مزاحمت کی تو اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ملزم اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد