صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ : ڈی سی کا فروٹ و سبزی منڈی کا دورہ، سرکاری نرخوں کی پابندی کی ہدایت

  • فیصل آباد
ٹوبہ : ڈی سی کا فروٹ و سبزی منڈی کا دورہ، سرکاری نرخوں کی پابندی کی ہدایت

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے اسسٹنٹ کمشنر منور حسین کملانہ سیال کے ہمراہ فروٹ و سبزی منڈی کا تفصیلی دورہ کیا۔

 ڈپٹی کمشنر نے منڈی میں نیلامی کے عمل، طلب و رسد کی صورتحال اور سرکاری نرخناموں پر عملدرآمد کا جائزہ لیا اور آڑھتیوں و دکانداروں کو سختی سے ہدایت کی کہ مقررہ نرخوں کی مکمل پابندی کریں، بصورت دیگر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے منڈی ایریا کی مارکیٹوں کا بھی معائنہ کیا اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو ہدایت دی کہ وہ فیلڈ میں متحرک رہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ