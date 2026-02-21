وزیربلدیات کی ہدایت پر غیر قانونی تعمیرات کیخلاف محمود آباد میں آپریشن
کراچی(این این آئی)شہر قائد میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی (ایس بی سی اے )نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ضلع شرقی کے علاقے محمود آباد میں آپریشن کیا۔حکام کے مطابق کارروائی صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر شروع کی گئی۔۔۔
جہاں ایک غیر قانونی عمارت کی تعمیر کی جا رہی تھی جس کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اجازت نامہ حاصل نہیں کیا گیا تھا۔آپریشن کے دوران ضلع شرقی پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے بھی مدد فراہم کی جبکہ بھاری مشینری کے ذریعے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کی گئی۔ڈی جی ایس بی سی اے نے واضح ہدایت دی کہ غیر قانونی تعمیرات کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی اور اس میں ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ اگر ادارے کے کسی افسر کی غفلت یا ملی بھگت سامنے آئی تو اس کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی بھی کی جائے گی۔حکام کے مطابق شہر میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔