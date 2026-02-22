صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی شدہ خاتون اور لڑکی سے مبینہ اغواکے بعد زیادتی

  • فیصل آباد
شادی شدہ خاتون اور لڑکی سے مبینہ اغواکے بعد زیادتی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شادی شدہ خاتون اور لڑکی کو مبینہ طور پر اغواء کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔

تھانہ نشاط آباد کے علاقے چک نمبر 100 ج ب کے رہائشی احسان نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اس کی اہلیہ کو مبینہ طور پر اغواء کرلیا اور نامعلوم مقام پر لے جا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بھی بنا دیا گیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے مغویہ اور ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ادھر تھانہ رضا آباد کے علاقے میں خالدہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اس کی جواں سالہ بیٹی کو مبینہ طور پر اغواء کر لیا اور نامعلوم مقام پر لے جا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بھی بنا دیا گیا۔ تاہم پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا نوشہرہ ورکاں ہسپتال ، سہولت بازار کا دورہ

گجرات :انسانی سمگلنگ کے خلاف آگاہی سیمینار اور واک

خواتین فاطمتہ الزہرہ ؓ کی حیات طبیہ سے استفادہ کریں:علما

ڈسکہ: 5افراد نے میاں بیوی کو تشدد کانشانہ بنا ڈالا

قتل واقدام قتل کے مقدمہ میں گرفتار ملزم کی نشاندہی پر اسلحہ برآ مد

تتلے عالی:پو لیس پر فائرنگ ، 3 منشیات فروش گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل