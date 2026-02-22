صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ : ڈی سی کا رمضان نگہبان بازار کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا

  • فیصل آباد
ٹوبہ : ڈی سی کا رمضان نگہبان بازار کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا

زائد نرخ وصول کرنیوالوں کیخلاف فوری اور کارروائی کی جائے :عمر عباس میلہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے رمضان نگہبان بازار کا دورہ کیا اور مختلف اسٹالز پر اشیائے ضروریہ کی قیمتوں، معیار اور دستیابی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے خریداروں سے سہولیات کے بارے میں بھی دریافت کیا اور ہدایت کی کہ مقررہ سرکاری نرخوں کی مکمل پابندی یقینی بنائی جائے ، زائد نرخ وصول کرنے والوں کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی جائے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ رمضان نگہبان بازار سے ہر طبقہ، خصوصاً غریب اور مزدور مستفید ہو رہا ہے ، اور اشیائے ضروریہ کی مسلسل فراہمی برقرار رکھی جائے ۔ بازار میں فعال شکایت سیل اور بہتر صفائی، سیکیورٹی اور پارکنگ انتظامات کی بھی ہدایت دی گئی تاکہ عوام کو رمضان کے دوران زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

تمام تعمیراتی مقامات کو مکمل طور پر گھیرنا لازمی قرار

میٹرک ،انٹر فیل طلبہ کیلئے فری سکل ٹریننگ پروگرام کا اعلان

بھاٹی سے داتادربار زیرزمین پیدل گزرگاہ کی تعمیر کاآغاز

رمضان :نرخ آسمان پر ، پھل صارفین کی پہنچ سے باہر

آٹھویں کے سالانہ بورڈ امتحانات 9 مارچ سے شروع

زیرِ زمین پارکنگ پلازا کیلئے کھدائی کا 70 فیصد حصہ مکمل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل