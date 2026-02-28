صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ : اسسٹنٹ کمشنر کا شہر کی گلیوں، محلوں اور روڈز کا دورہ

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ رنگزیب نے ستھرا پنجاب پروگرام کا جائزہ لینے کے لیے شہر کی گلیوں، محلوں اور روڈز کا دورہ کیا۔

 اس موقع پر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے تحصیل آفیسر عمران فقیر، پروجیکٹ منیجر حزیقہ جلیل اور سٹی اپریشنل منیجر عادل محمود بٹ بھی موجود تھے ۔اسسٹنٹ کمشنر نے مختلف علاقوں میں صفائی کے نظام کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ گرین بیلٹس پر کچرا نہیں ہونا چاہیے اور شاہراؤں کی واشنگ کے پروگرام پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔

 

