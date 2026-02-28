صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ میں پرائس کنٹرول مہم تیز، 66 دکاندار گرفتار

  • فیصل آباد
جھنگ میں پرائس کنٹرول مہم تیز، 66 دکاندار گرفتار

گرانفروشی، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کیخلاف کارروائی کا حکم

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس منعقد ہوا جس میں رمضان المبارک کے دوران اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے اور سرکاری نرخناموں پر عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ گرانفروشی، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف بلاامتیاز کارروائی کی جائے تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ گزشتہ روز پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے 3 ہزار سے زائد انسپکشنز کیں، خلاف ورزی پر 3 دکانیں سیل کی گئیں، 66 دکاندار گرفتار کیے گئے اور ایک مقدمہ درج کیا گیا۔ خلاف ورزی کرنے والوں پر 1 لاکھ 90 ہزار روپے سے زائد جرمانے بھی عائد کیے گئے ۔ضلعی انتظامیہ نے اہم بازاروں اور مارکیٹوں میں شکایت سیل قائم کر دئیے ہیں جہاں شہری اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں، پیرا فورس کی جانب سے بھی مسلسل مانیٹرنگ جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

صرف 2سرکاری مذبحہ خانے فعال، جانور نجی سلاٹر ہائوسز پر ذبح

رمضان میں اشیا ئے خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ چیلنج

5 مقامات سے بجلی چوری پکڑی گئی

ٹیکنیکل بورڈ:سالانہ امتحانات 2026 کے شیڈول کا اعلان

مختلف علاقوں میں کارروائیاں 102املاک سربمہر

خسرہ سے ہلاکتوں کے کیس کی سماعت، افسر ذاتی حیثیت میں طلب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاک افغان جنگ اور اہلِ مذہب کا مخمصہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہماری اشرافیہ اور اَنا کی تسکین
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈائیلاگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
آج کا مشرقِ وسطیٰ اور پاکستان
جاوید حفیظ
آصف عفان
رب مجھے معاف کرے
آصف عفان