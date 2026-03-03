صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی کے زیر اہتمام آیت اللہ خامنہ ای کی نماز جنازہ

  • فیصل آباد
جماعت اسلامی کے زیر اہتمام آیت اللہ خامنہ ای کی نماز جنازہ

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)جماعت اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام آیت اللہ خامنہ ای کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی،

جس میں میاں طاہر ایوب، یاسر اقبال کھارا، رانا سکندر اعظم، انجینئر عظیم رندھاوا، احمد کھارا ایڈووکیٹ، وکلاء، تاجر رہنماؤں، شہریوں اور جماعت اسلامی کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلعی امیر پروفیسر محبوب الزماں بٹ نے کہا کہ آیت اللہ شہید کی قربانی امت مسلمہ کو ظلم، جبر اور سامراجی قوتوں کے خلاف متحد ہونے کا پیغام دیتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ آج امت کو فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر مشترکہ چیلنجز کے مقابلے کیلئے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔انہوں نے کہا کہ اگر امت مسلمہ کے حکمران خاموش رہے تو تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی۔ شہداء کا خون رائیگاں نہیں جاتا ،ضلعی امیر نے کہا کہ عالم اسلام کے حکمران متحد ہو کر امت کی مؤثر قیادت کریں اور بیرونی دباؤ سے نکل کر خودمختار پالیسی اختیار کریں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس