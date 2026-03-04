صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سحر اور افطار کے وقت گیس بندش ، پریشر کمی کا مسئلہ برقرار ، کھانا بنانے میں مشکلات

  • فیصل آباد
سحر اور افطار کے وقت گیس بندش ، پریشر کمی کا مسئلہ برقرار ، کھانا بنانے میں مشکلات

ڈی ٹائپ کالونی، سمن آباد، نوابانوالہ، سہیل آباد، سر سید ٹاؤن ودیگرمقامات پر گیس غائب رہنامعمول ، شکایات کے باوجود حکام اقدامات اٹھانے میں غیر سنجیدہ ،مسئلہ حل کرانیکامطالبہ

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ماہ مقدس میں سحر اور افطار کے اوقات میں گیس کی بندش اور پریشر کے انتہائی کم ہونے کا سلسلہ نہ تھم سکا ،گیس بندش سے کھانا بنانے سمیت دیگر گھریلو امور کی انجام دہی مشکل ہو گئی۔ سوئی گیس حکام کو شکایات کا اندراج کروانے کے باوجود بھی شہریوں کو درپیش مسائل کے حل میں انتظامیہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ذرائع کے مطابق سحر و افطار کے اوقات میں شہریوں کو بلا تعطل گیس فراہمی بارے حکام کی جانب سے دعوے تو کئے گئے تھے لیکن انکے برعکس سحرو افطار کے وقت گیس بندش اور پریشر کو انتہائی کم کرنا معمول بنا لیا گیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق فیصل آباد کے علاقے ڈی ٹائپ کالونی، علامہ اقبال کالونی، ملت کالونی، سمن آباد، نثار کالونی، نوابانوالہ، سہیل آباد، قائد اعظم بلاک، سر سید ٹاؤن، رضا آباد، افغان آباد، منصور آباد اور جھنگ روڈ سے ملحقہ معتدد علاقوں میں سحرو افطار کے اوقات میں گیس کا بند رہنا معمول بن چکا ہے۔

شہریوں کاکہناہے کہ ماہ مقدس میں بھی شہریوں کو گیس فراہمی یقینی بنانے کیلئے انتظامیہ کے اقدامات ریت کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں۔ سحر افطار کے وقت یا تو گیس مکمل بند کر دی جاتی ہے اور اگر کہیں آئے بھی تو پریشر اس قدر کم ہوتا ہے کہ ا س سے کھانا بنانے سمیت دیگر امور کی انجام دہی محال ہو جاتی ہے ۔ یہ شکایات بھی سامنے آئیں کہ گیس بندش بارے حکام کو متعدد بار درخواستیں بھی دی جا چکی ہیں لیکن متعلقہ حکام اقدامات اٹھانے میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ گھروں پر گیس نہ آنے سے شہری بازاروں سے سحر و افطار کا اہتمام کرنے پر مجبور ہیں جسکا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہوٹلز مالکان اور دکانداروں کی جانب سے بھی من مانی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں جس سے شہریوں کو دوہرے عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکام گیس کی مسلسل فراہمی کیلئے فوری عملی اقدامات اٹھائیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حب کینال سے لاکھوں گیلن پانی چوری کا انکشاف

سندھ ہائیکورٹ کا ادارہ ترقیات کے افسران کی تنخواہوں کی ضبطی ختم کرنے کا حکم

انسینیریشن پلانٹ کی مرمت اور بحالی کے منصوبے کا افتتاح

سیلانی ویلفیئر کے تحت اے آئی کوڈنگ نائٹ کا اہتمام

شہر کی 139 اہم سڑکوں کی ازسرِ نو تعمیر کا فیصلہ

پی ٹی آئی رہنماؤں پر تشدد پولیس افسران کو نوٹس جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی