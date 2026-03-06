جماعت اسلامی کایوم احتجاج ،کارکن آج پرامن مظاہرے کرینگے
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) جماعت اسلامی نے ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی اور امریکہ و اسرائیل کی جارحیت کیخلاف آج نماز جمعہ کے بعد ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ فیصل آباد میں بھی جماعت ا کے کارکن مرکزی مساجد کے باہر پرامن مظاہرے کریں گے۔
