  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) جماعت اسلامی نے ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی اور امریکہ و اسرائیل کی جارحیت کیخلاف آج نماز جمعہ کے بعد ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ فیصل آباد میں بھی جماعت ا کے کارکن مرکزی مساجد کے باہر پرامن مظاہرے کریں گے۔

جماعت اسلامی نے ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی اور امریکہ و اسرائیل کی جارحیت کیخلاف آج نماز جمعہ کے بعد ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ فیصل آباد میں بھی جماعت ا کے کارکن مرکزی مساجد کے باہر پرامن مظاہرے کریں گے۔

 

