’’کوئی بچہ پیچھے نہ رہے ‘‘مشن کامیاب بنا یا جا ئیگا ،سیکرٹری تعلیم
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سیکر ٹری وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت ندیم محبوب نے کہا ہے کہ کوئی بچہ پیچھے نہ رہے مشن کو ہر صورت کامیاب بنایا جا ئیگا۔۔۔
وزارت تعلیم آئین کے آرٹیکل 25-اے کے تحت ہر بچے کے لیے جامع اور مساوی تعلیم کی فراہمی کے لئے کوشاں ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر وزارت کی ڈپٹی سیکرٹری عمارہ نسیم نے مسلم ہینڈز اور مومنٹم ڈ ویلپمنٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے۔