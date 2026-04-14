صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیلی میڈیسن منصوبہ 8مختلف مراکز میں کامیابی کیساتھ نافذ

  • اسلام آباد
نیا نظام بڑے سرکاری ہسپتالوں پر مریضوں کا بوجھ کم کرنے میں کردار ادا کریگا ، وزیر صحت

اسلام آباد (نیوز رپورٹر )وفاقی وزیرِ صحت مصطفی کمال کی صدارت میں ملک میں ٹیلی میڈیسن کے بڑھتے ہوئے دائرہ کار اور اس کی کارکردگی جائزہ کے لیے اجلاس منعقد ہوا جس میں ’’صحت کہانی‘‘ کی چیف ایگزیکٹو آفیسر نے خصوصی طور پر شرکت کی اور وفاقی وزیر کو ٹیلی میڈیسن منصوبے کے ابتدائی تین ماہ کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس منصوبے کو اسلام آباد کے بنیادی مراکزِ صحت اور کراچی کی ڈسپنسریوں سمیت مجموعی طور پر آٹھ مختلف مراکز میں کامیابی کے ساتھ نافذ کر دیا گیا ہے ،  مصطفی کمال نے کہا کہ یہ نظام بڑے سرکاری ہسپتالوں پر مریضوں کے بے پناہ بوجھ کو کم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ دریں اثنا وفاقی وزیر قومی صحت سید مصطفی کمال سے خیبر پختونخوا ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے وفد نے گزشتہ روز ملاقات کی ۔ مصطفی کمال نے وفد کو یقین دلایا کہ ینگ ڈاکٹرز کے تمام جائز  مسائل کوحل کیا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

