صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زائد کرایہ وصولی 10چالان، 2گاڑیاں بند

  • ملتان
زائد کرایہ وصولی 10چالان، 2گاڑیاں بند

لودھراں (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر لودھراں محمد اشرف کی ہدایت پر ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا عملہ حکومتی کرایہ ناموں پر عملدرآمد کے لیے متحرک ہے۔

 عملے نے دو روز کے دوران مختلف 55 گاڑیوں میں مسافروں سے کرایوں کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ چیکنگ کے دوران زائد کرایہ وصولی پر 10 گاڑیوں کے چالان کیے گئے جبکہ 2 گاڑیوں کو تھانے میں بند کروا دیا گیا۔ زائد وصول کردہ 2760 روپے مسافروں کو واپس کروائے گئے جبکہ قانون شکن ٹرانسپورٹرز کو 36 ہزار 500 روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بائیو سیفٹی رولز 2005میں ترامیم کی منظوری دے دی گئی

ایف بی آر کے زیر اہتمام سیالکوٹ میں ٹیکس آگاہی سیمینار

عیدالاضحی کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنا ئی جائیگی، آئیسکو چیف

ملکہ کو ہسارمیں مؤثر سکیورٹی کیلئے 185کیمرے نصب

پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایکشن 6من سے زائد خراب گوشت تلف

راولپنڈی:ڈکیتی، چوری، منشیات فروشی کے 13ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسجد و خانقاہ کی تشکیلِ نو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک نئے دور کا ممکنہ آغاز
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
جنگ، امن اور معیشت
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
ڈیم، سرمایہ کاری اور بجٹ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایرانی جوئے شیر اور پاکستانی کوہ کن
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت ِ والد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر