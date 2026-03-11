صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہرمل پورہ :دو گروپوں میں فائرنگ،ایک شخص جاں بحق

  • فیصل آباد
ہرمل پورہ :دو گروپوں میں فائرنگ،ایک شخص جاں بحق

شبیر چدھڑ چل بسا، مسلح ملزم کی پولیس پارٹی پر فائرنگ کرتے فرار ہو گئے

 جھنگ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ کوتوالی کے علاقہ ہرمل پورہ کے قریب دو گروپوں میں فائرنگ،پولیس موقع پر پہنچ گئی۔نامعلوم مسلح ملزم کی پولیس پارٹی پر فائرنگ کرتے فرار ہو گئے ۔ جائے وقوعہ سے ایک مسلح ملزم فائرنگ سے زخمی اور بے ہوش حالت میں پایا گیا۔ ڈی ایس پی سی آئی اے اور ایس ایچ او تھانہ کوتوالی بھاری نفری کے ہمراہ فوری موقع پر پہنچ گئے ۔ زخمی ملزم کی شناخت شبیر چدھڑ کے نام سے ہوئی، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ ہلاک ملزم ڈکیتی، رابری، چوری اور نقب زنی سمیت 15 سنگین مقدمات میں ریکارڈ یافتہ جبکہ ڈکیتی اور نقب زنی کے دو مقدمات میں اشتہاری مجرم بھی تھا۔ فرار ملزمان کی گرفتاری کیلئے نواحی علاقوں میں پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے ۔ ڈی پی او ساجد حسین نے بروقت کارروائی پر پولیس ٹیموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیپکو ہزاروں ڈیڈڈیفالٹرز سے ایک ارب 60 کروڑ کے واجبات ریکور کرنے میں ناکام

علی پور چٹھہ: رکشوں کے ناجائز اڈے ٹریفک جام

یومِ شہادت حضرت علیؓ پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

ماڈل ٹائون پو لیس نے ڈیلر پکڑ لیا ، 13کلو سے زائد منشیات برآ مد

نوشہرہ ورکاں:اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال کی زیر صدارت نمبردار کنونشن

غیر قانونی مقیم افغان باشندہ اور 5انسانی سمگلر گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی