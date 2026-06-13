صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دود ھ اور دہی فروشوں کی من مانی، سرکاری نرخ نظرانداز

  • فیصل آباد
دود ھ اور دہی فروشوں کی من مانی، سرکاری نرخ نظرانداز

شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے سخت کارروائی اور مؤثر نگرانی کا مطالبہ کر دیا

چناب نگر (نامہ نگار)شہر کے مختلف علاقوں اور گردونواح میں دودھ اور دہی فروشوں کی جانب سے سرکاری نرخ ناموں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے من مانے ریٹ وصول کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے ، جس پر شہریوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ۔شہریوں کے مطابق بعض دکاندار دودھ اور دہی سرکاری نرخوں سے زائد قیمت پر فروخت کر رہے ہیں، جبکہ قیمتوں کے بارے میں سوال کرنے یا شکایت درج کرانے پر بعض مقامات پر نامناسب رویہ بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دور میں اشیائے خور و نوش کی قیمتوں میں بلاجواز اضافہ عام آدمی کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہا ہے ۔عوامی و سماجی حلقوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پرائس کنٹرول قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور سرکاری نرخوں سے زائد قیمت وصول کرنے والے عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائی کی جائے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ اداروں کی جانب سے مؤثر نگرانی نہ ہونے کے باعث بعض دکاندار ناجائز منافع خوری میں مصروف ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بچوں سے مشقت کا خاتمہ،تعلیم کا فروغ ہماری ذمہ داری ،حنیف عباسی

کھاد کی قلت نہیں ، 10لاکھ ٹن سے زائد یوریا موجود، رانا تنویر

محرم الحرام کے انتظامات ،لائسنس ہولڈرز اور الائیڈ محکموں کا اجلاس

ڈی آئی جی کاریڈ زون کے ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ ، سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

نیازی ٹاؤن میں تجاوزات کیخلاف آپریشن، سڑکیں کلیئر

جرمن سفیر کا نمل کا دورہ، تعلیمی و ثقافتی تعاون کے امکانات پر گفتگو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علاقائی دانش کی ضرورت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سارا ملک ہی ای لائسنس پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بھیرہ،پھُلاں دا سہرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ ایران مذاکرات پس و پیش کا شکار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا مفادات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثالی حکمرانی
مفتی منیب الرحمٰن