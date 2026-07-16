ڈا کوؤ ں نے ایک شخص سے ہزارو ں روپے نقدی چھین لی
گوجرہ ( نما ئندہ دُنیا)دومسلح ڈا کوؤ ں نے ایک شخص سے ہزارو ں روپے نقدی اور موبا ئل چھین لیا ۔
چک نمبر 417 ج ب کا ظفر اقبال موٹر سا ئیکل پر سوار ہوکر نوا ں لا ہور سے اپنے گاؤ ں جارہا تھا کہ چک نمبر 348 ج ب مقبول پور کے قریب دو موٹر سا ئیکل سوار ڈاکوؤ ں نے گن پوا ئنٹ پر روک لیا اور اسکے قبضہ سے پچاس ہزار روپے نقدی اور موبا ئل فون چھین لیا اور فرار ہو گئے اطلا ع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ڈا کوؤ ں کی تلا ش شروع کردی ہے ۔
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