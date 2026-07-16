صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈا کوؤ ں نے ایک شخص سے ہزارو ں روپے نقدی چھین لی

  • فیصل آباد
ڈا کوؤ ں نے ایک شخص سے ہزارو ں روپے نقدی چھین لی

گوجرہ ( نما ئندہ دُنیا)دومسلح ڈا کوؤ ں نے ایک شخص سے ہزارو ں روپے نقدی اور موبا ئل چھین لیا ۔

چک نمبر 417 ج ب کا ظفر اقبال موٹر سا ئیکل پر سوار ہوکر نوا ں لا ہور سے اپنے گاؤ ں جارہا تھا کہ چک نمبر 348 ج ب مقبول پور کے قریب دو موٹر سا ئیکل سوار ڈاکوؤ ں نے گن پوا ئنٹ پر روک لیا اور اسکے قبضہ سے پچاس ہزار روپے نقدی اور موبا ئل فون چھین لیا اور فرار ہو گئے اطلا ع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ڈا کوؤ ں کی تلا ش شروع کردی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکولوں میں تعینات مستقل گارڈز کی پوسٹیں ختم،نئی بھرتی کا فیصلہ

میپکو شکایات سیل فعال ،ہنگامی اقدامات کا آغاز

ڈپٹی کمشنر کا ماڈل بازار کا دورہ، بیوٹیفکیشن کاموں کا جائزہ

اوپن یونیورسٹی کے نام پر جعلسازی، طلبہ کو محتاط رہنے کی ہدایت

ڈاکٹر محمد سعید ناصر کا آسٹریلیا میں تحقیقی مقالہ پیش، بھرپورپذیرائی

پنجاب فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن، متعدد فوڈ پوائنٹس کو جرمانے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بس کر دو یار! خدا کے لیے بس کر دو
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سب دیہاڑی لگا رہے ہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ ایران جنگ اور نظریاتی دائرے
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاغذی نان اور چھدامی بھڑبھونجا
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران امریکہ تنازع!
مفتی منیب الرحمٰن