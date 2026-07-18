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جامع مسجد بلال اہلحدیث مکو آنہ جڑانوالہ روڈ میں درس قرآن کل ہو گا

  • فیصل آباد
جامع مسجد بلال اہلحدیث مکو آنہ جڑانوالہ روڈ میں درس قرآن کل ہو گا

مکو آنہ (نمائندہ دنیا)جامع مسجد بلال اہلحدیث و مدرسہ سیدنا بلال حبشی مکو آنہ جڑانوالہ روڈ میں حافظ طاہرین مشتاق احمد کے تکمیل حفظ القرآن اور منعقدہ ترجمہ القرآن کورس کی تکمیل کے مبارک موقع پر تبلیغی و اصلاحی ایمان افروز درس قرآن 19جولائی بروز اتوار بعد از نماز مغرب ہو گا۔۔۔

جامع مسجد بلال اہلحدیث و مدرسہ سیدنا بلال حبشی مکو آنہ جڑانوالہ روڈ میں حافظ طاہرین مشتاق احمد کے تکمیل حفظ القرآن اور منعقدہ ترجمہ القرآن کورس کی تکمیل کے مبارک موقع پر تبلیغی و اصلاحی ایمان افروز درس قرآن 19جولائی بروز اتوار بعد از نماز مغرب ہو گا جس میں حضرت مولانا حافظ محمد شریف ،مولانا قاری محمد بلال معاذ ،حضرت مولانا قاری ابو طلحہ حیدر ،و دیگر علماکرام خطاب فرمائیں گے۔

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