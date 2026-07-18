صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا کمیٹی بازار کے بارش سے متاثرہ بیوٹیفکیشن منصوبے کا معائنہ

  • فیصل آباد
ڈپٹی کمشنر کا کمیٹی بازار کے بارش سے متاثرہ بیوٹیفکیشن منصوبے کا معائنہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر ماہم آصف ملک نے رات گئے کمیٹی بازار کا ہنگامی دورہ کر کے بارش سے متاثرہ بیوٹیفکیشن منصوبے کا جائزہ لیا۔

اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر منور حسین کملانہ سیال، اے ڈی سی جنرل ڈاکٹر طارق عثمان اور متعلقہ محکموں کے افسر بھی موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے منصوبے کو پہنچنے والے نقصان اور بحالی کے اقدامات کا معائنہ کرتے ہوئے فوری اور مؤثر بحالی کی ہدایت کی۔انہوں نے متعلقہ محکموں کو نقصان کی جامع رپورٹ تیار کرنے ، تعمیراتی معیار برقرار رکھنے اور بحالی کا عمل جلد مکمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور عوامی وسائل کا تحفظ ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انتہاپسند بیانیوں کا نیا تصادم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پرندے‘ جانور‘ شکار اور سپر ٹسکر ہاتھی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بابا گھر پر ہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
بچوں پر مظالم اور معاشرے کا گہرا سکوت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
تمہاری زلف میں پہنچی تو حُسن کہلائی!
مفتی منیب الرحمٰن