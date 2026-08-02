صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر ماہم آصف کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ

  • فیصل آباد
ڈپٹی کمشنر ماہم آصف کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ

سہولیات ،ادویات کاجائزہ،مریضوں کوبہترین طبی خدمات کی ہدایت

 ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر ماہم آصف ملک نے مریم نواز ہیلتھ کلینک چک نمبر 321 ج ب کا دورہ کیا اور طبی سہولیات، انتظامی امور اور مریضوں کو فراہم خدمات کا جائزہ لیا ۔ ڈاکٹرز اور طبی عملے کی حاضری، فارمیسی میں ادویات کا ریکارڈاور صفائی انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔اس موقع پر ماہم آصف نے کہا کہ شہریوں کو معیاری، بروقت اور مفت طبی سہولیات کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ، مریضوں کو ادویات، علاج اور تشخیصی سہولیات فراہمی میں غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائیگی۔ سرکاری ہسپتالوں اور ہیلتھ مراکز میں مریضوں کوبہترین طبی خدمات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں امن و امان کی بحالی اولین ترجیح ،آئی جی

سی ٹی او اسلام کی سری نگر ہائی وے پر زیرو وائلیشن ڈے کے حوالے سے ڈیوٹی پر تعینات افسران سے ملاقات

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ،10من سے زائد مضر صحت مکھن تلف

اے این ایف کی کارروائیاں ، ایک کروڑ 73 لاکھ کی منشیات برآمد

گوجر خان،گھریلو جھگڑے کے دوران بھائی کو قتل کر کے فرار ہونے والا ملزم گرفتار

مردان ،ٹریفک حادثہ میں ایک شخص جاں بحق ،3زخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل