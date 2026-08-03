صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارشوں میں شہریوں کو محفوظ ماحول دینا ترجیح : ایم ڈی واسا

  • فیصل آباد
بارشوں میں شہریوں کو محفوظ ماحول دینا ترجیح : ایم ڈی واسا

ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مون سون کے دوران واسا کی نکاسیٔ آب کی کارروائیاں جاری

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) حالیہ مون سون بارشوں کے دوران ضلعی انتظامیہ اور واسا نے بارشی پانی کی بروقت نکاسی اور شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے ۔واسا کنٹرول روم مکمل طور پر فعال رہا جبکہ ٹیمیں مختلف ڈسپوزل سٹیشنز، ڈرینج پوائنٹس اور نشیبی علاقوں میں نکاسیٔ آب کے لیے متحرک رہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر منور حسین کملانہ سیال اور ایم ڈی واسا کامران کاہلوں نے گوجرہ روڈ انڈر پاس پر آپریشن کی خود نگرانی کی۔حکام کے مطابق ضلع میں 48.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، تاہم مؤثر حکمت عملی کے باعث گوجرہ روڈ انڈر پاس سے صرف ایک گھنٹہ 10 منٹ میں پانی نکال کر ٹریفک بحال کر دی گئی۔ایم ڈی واسا کامران کاہلوں نے کہا کہ بارشوں کے دوران شہریوں کو محفوظ ماحول اور بروقت ریلیف فراہم کرنا ادارے کی اولین ترجیح ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈ اتھارٹی کی چھاپہ مار کارروائیاں ، ناقص خوراک تلف، بھاری جرمانے

ویمن یونیورسٹی، مختار اے شیخ ہسپتال میں مفاہمتی یادداشت

ڈی سی کا مریم نواز ہیلتھ کلینک مخدوم پورمیں سہولتوں کا جائزہ

چہلم حضرت امام حسینؓ، وہاڑی انتظامیہ کانتظامات کا جائزہ

میپکو عملہ حفاظتی انتظامات پرعمل یقینی بنائے ، اکرم سیال

بارش کے دوران واسا متحرک، نکاسی آب کا آپریشن جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر