صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ:اسسٹنٹ کمشنر کا چہلم کے جلوس کے روٹس کا معائنہ

  • فیصل آباد
کمالیہ:اسسٹنٹ کمشنر کا چہلم کے جلوس کے روٹس کا معائنہ

روٹس پر صفائی، سکیورٹی، روشنی، تجاوزات کے خاتمے کا جائزہ لیا گیا

کمالیہ (نمائندہ خصوصی)اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ ارم شہزادی نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی علی رضا کے ہمراہ چہلم حضرت امام حسینؓ کے سلسلے میں نکالے جانے والے جلوس کے روٹس کا تفصیلی معائنہ کیا۔اس موقع پر کاشف سجاد خان کھرل اور دیگر متعلقہ افسر بھی موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے جلوس کے روٹس پر صفائی، سکیورٹی، روشنی، تجاوزات کے خاتمے اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ تمام انتظامات بروقت مکمل کیے جائیں تاکہ جلوس کے شرکاء کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا سکے ۔انہوں نے کہا کہ چہلم حضرت امام حسینؓ کے موقع پر امن و امان، بہترین انتظامات اور عوامی سہولت کو یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرگودھا میں آٹا مافیا بے قابو، انتظامیہ کی مبینہ خاموشی سے روٹی عوام کی پہنچ سے دور

ڈی پی او سرگودھا کا سیف سٹی اور پولیس کنٹرول روم کا دورہ

کوٹ مومن،اسسٹنٹ کمشنر کا للیانی پولنگ سٹیشن کا دورہ

محکمہ آبپاشی ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرے ‘مختار احمد بھرتھ

حضرت داتا گنج بخش کے سالانہ عرس کی مناسبت سے پروقار محفل کا انعقاد

پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی ہر سازش کو ناکام بنایا جائے گا،شازیہ بانو بٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر