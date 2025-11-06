صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر ملکوال سے تاجروں کے وفد کی ملاقات

  • گوجرانوالہ
اسسٹنٹ کمشنر ملکوال سے تاجروں کے وفد کی ملاقات

جناح روڈ پر کاروبار شٹر کے اندر،مین بازار میں تھڑوں تک محدود رکھنے پر اتفاق

ملکوال(نمائندہ دنیا )شہر میں تجاوزات کے معاملہ پر مرکزی انجمن تاجران کی اسسٹنٹ کمشنر، سی او بلدیہ اور پیرا فورس انچارج کے ساتھ اہم میٹنگ، جناح روڈ پر دکاندار شٹر کے اندر جبکہ مین بازار میں تھڑوں تک رہیں گے ۔ مرکزی انجمن تاجران کے عہدیدار وں نے گزشتہ روز میونسپل کمیٹی آفس میں اسسٹنٹ کمشنر غزالہ یاسین چدھڑ، چیف آفیسر بلدیہ مزمل شیخ اور پیرا فورس ملکوال کے انچارج آفیسر اسامہ سعید کے ساتھ میٹنگ کی۔ مرکزی انجمن تاجران کے قائم مقام صدر عدنان محمود چودھری، نائب صدر خرم شہزاد بھلر، جنرل سیکرٹری زاہد محمود بھیروی، حاجی ذوالفقار زرگر، غضنفر وئیس، شاہد مہدی، محمد طاہر امین اور دیگر شامل تھے ۔ اجلاس میں طے پایا کہ مین بازار میں دکاندار اپنے تھڑوں کے اوپر رہیں گے تھڑے سے نیچے نالی کے اوپر بھی سامان نہیں رکھا جائیگا جبکہ چھپرے 4فٹ سے زائد نہیں ہونگے ،موٹر سائیکل مشرق مغرب کی سمت پارک کئے جائینگے ۔ اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ جناح روڈ (پرانا بازار )میں کوئی دکاندار اپنی حدود سے باہرنہیں آئیگا تھڑے مکمل خالی ہونگے چھپرے بالکل خالی ہونگے کسی بھی قسم کا سامان با ہر نہیں لٹکایا جائے گا۔ اس موقع پر انجمن تاجران کے عہدیداروں نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ تمام تاجر اس بات پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے اور اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو وہ خود ذمہ دار ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہوٹلز اور چائے خانوں کے لئے ایس او پی بنانے کا فیصلہ

ٹائر جلانے ، پائرولائسز پلانٹس پر مکمل پابندی کا نوٹیفکیشن

گارڈن میں شہری کو کچلنے والے ڈمپر ڈرائیور کی ضمانت منظور

جیکب آباد:750 افراد چوہوں، بلیوں، کتوں کے کاٹنے سے زخمی

ندی میں ڈوبنے ،دیوار کے ملبے تلے دبنے سے 4 افراد چل بسے

مکران کوسٹل ہائی وے پر خوفناک حادثہ،5 جاں بحق ، 2 زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن