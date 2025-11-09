گجرات :مقامی پنکھا ساز کمپنی کے زیر اہتمام کبڈی میچ
گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )مقامی پنکھا ساز کمپنی کے زیر اہتمام کبڈی میچ کھیلا گیا جس میں مہمان خصوصی پولیٹیکل سیکرٹری حافظ عقیل جلیل، حافظ تیمور بٹ، فہد رفیق ، نعمان احمد ، چودھری عدنان اسلم چوکنانوالی، اصغر سندہ ، چودھری حسنین یوسف ساروچک ، ساجد قادر ماجرہ، چودھری آصف ساروچک تھے جنہوں نے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کئے ۔ اس موقع پر منڈ دھدرا کبڈی اور لجپال کبڈی کلب جھیورانوالی کی ٹیموں نے حصہ لیا۔
