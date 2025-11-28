صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات میں تجاوزات کیخلاف ایکشن ‘ غیر قانونی تھڑے ختم

  • گوجرانوالہ
گجرات میں تجاوزات کیخلاف ایکشن ‘ غیر قانونی تھڑے ختم

گجرات (سٹی رپورٹر )ایس ڈی ای او پی ای آر اے عائشہ گوندل کی ہدایات پر کچہری چوک اور ظہور الٰہی اسٹیڈیم کے باہر انسداد تجاوزات آپریشن کیا گیا۔

اس دوران غیر قانونی تھڑے ختم کر دئیے گئے جبکہ میونسپل کمیٹی کی جانب سے جلوس گاہ کی صفائی بھی عمل میں لائی گئی۔پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی (PERA)کی ٹیموں نے گجرات میں پرائس کنٹرول کے سلسلے میں کارروائیاں بھی کیں۔ مختلف بازاروں اور دکانوں کا معائنہ کر کے یہ یقینی بنایا گیا کہ اشیائے خوردونوش کی قیمتیں حکومتی نرخنامے کے مطابق ہوں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ