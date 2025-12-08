صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پھالیہ :حلقہ پٹواری پانڈووال رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار

  • گوجرانوالہ
پھالیہ :حلقہ پٹواری پانڈووال رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار

پھالیہ (نامہ نگار )سرکل آفیسر اینٹی کرپشن نے کارروائی کر تے ہوئے حلقہ پٹواری پانڈووال محمد آصف کو رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ۔

درخواست گزار خرم شہزاد سکنہ پانڈووال نے اینٹی کرپشن کو آ گاہ کیا کہ ڈپٹی کمشنر منڈی بہا ئوالدین کوزمین واگزاری کی درخواست دی کہ دیہہ کے چند لوگوں نے ہماری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے جس پر درخواست حسب ضابطہ پٹواری محمد آصف اور گرداور محمد اعظم کے پاس گئی جنہوں نے 17 مرلہ زمین واگزاری میں 50 ہزار روپے ہرجانہ فصل لئے اور 30 ہزار روپے بطور رشوت لئے اور اب دوبارہ میری درخواست پر 47 مرلہ جگہ واگزار کر انے کیلئے پٹواری محمد آصف، گرداور محمد اعظم حلقہ پانڈووال ایک لاکھ 25 ہزار روپے ہرجانہ اور 50 ہزار روپے رشوت میں بات طے پاگئی ۔ سرکل انچارج عمران الحق نے ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی کر کے پٹواری محمد آصف کو نشان زدہ نوٹوں سمیت گرفتار کر کے ایف آئی آر کا اندراج کر ا دیا۔ سرکل آفیسر اینٹی کرپشن مرزا عمران الحق کا کہنا تھا کہ کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے ،اینٹی کرپشن اس کیس کی بھرپور پیروی کر کے ملزموں کو قرار واقعی سزا دلوائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر