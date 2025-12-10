صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد:نوجوان نے ہمسائے کی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد:نوجوان نے ہمسائے کی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )اوباش نے ہمسایہ کی جواں سالہ بیٹی کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ۔

سوہدرہ کے رہائشی نے پولیس کو درخواست دی کہ اسکی ہمشیرہ گھر میں موجود تھی کہ ہمسایہ میں رہنے والے ملزم نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور میری ہمشیرہ دروازہ کھولنے آئی تو اسے میری والدہ کے سامنے زبردستی ساتھ لے گیا میری والدہ نے مجھے بتایا جب ہم پہنچے تو ملزم محلہ میں ایک حویلی میں میری بہن (ل)کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا اورہمیں دیکھ کر فرار ہو گیا ،مدعی استخار مسیح کی درخواست پر پولیس تھانہ سوہدرہ نے مقدمہ درج کر لیا ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر