صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سب انسپکٹر کو آپریٹو ویلفیئر ایسوسی ایشن کے وفد کی ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز عمر ہنجرا سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
سب انسپکٹر کو آپریٹو ویلفیئر ایسوسی ایشن کے وفد کی ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز عمر ہنجرا سے ملاقات

نارووال (نامہ نگار)سب انسپکٹر کو آپریٹو ویلفیئر ایسوسی ایشن ضلع نارووال کے صدر چودھری محمد عمران، سابق انسپکٹر محمد اسلم رانجھا،انسپکٹر ذیشان علی (مرکز ظفروال)، انسپکٹر سمیر شہزاد (مرکز قلعہ احمد آباد)اور سب انسپکٹر شاہد پرویز پڈھیار نے ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز گوجرانوالہ ڈویژن عمر فاروق ہنجرا کو چارج سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔وفد نے دفتر میں ملاقات کے دوران نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور گلدستہ پیش کیا۔

سب انسپکٹر کو آپریٹو ویلفیئر ایسوسی ایشن ضلع نارووال کے صدر چودھری محمد عمران، سابق انسپکٹر محمد اسلم رانجھا،انسپکٹر ذیشان علی (مرکز ظفروال)، انسپکٹر سمیر شہزاد (مرکز قلعہ احمد آباد)اور سب انسپکٹر شاہد پرویز پڈھیار نے ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز گوجرانوالہ ڈویژن عمر فاروق ہنجرا کو چارج سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔وفد نے دفتر میں ملاقات کے دوران نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور گلدستہ پیش کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر