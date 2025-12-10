سب انسپکٹر کو آپریٹو ویلفیئر ایسوسی ایشن کے وفد کی ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز عمر ہنجرا سے ملاقات
نارووال (نامہ نگار)سب انسپکٹر کو آپریٹو ویلفیئر ایسوسی ایشن ضلع نارووال کے صدر چودھری محمد عمران، سابق انسپکٹر محمد اسلم رانجھا،انسپکٹر ذیشان علی (مرکز ظفروال)، انسپکٹر سمیر شہزاد (مرکز قلعہ احمد آباد)اور سب انسپکٹر شاہد پرویز پڈھیار نے ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز گوجرانوالہ ڈویژن عمر فاروق ہنجرا کو چارج سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔وفد نے دفتر میں ملاقات کے دوران نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور گلدستہ پیش کیا۔
