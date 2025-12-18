صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موت برحق اور اٹل ،حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا:عبدالحمید چشتی

  • گوجرانوالہ
موت برحق اور اٹل ،حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا:عبدالحمید چشتی

راہوالی (نمائندہ دنیا ، نامہ نگار )موت برحق اور اٹل ہے جسکی حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

 ان خیالات کا اظہا رعلامہ عبدالحمید چشتی نے سیاسی سماجی شخصیت کریم حسن بھنڈر کے بھائی نعیم حسن بھنڈر کے ایصال ثواب کیلئے منعقدہ محفل سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ موت کا ذائقہ ہر انسان نے چکھنا ہے یہ دنیا فانی ہے آخر کار انسان نے اﷲ کی جانب ہی لوٹ جانا ہے غوث قطب ابدال بھی اس سے بچ نہ پائے ہیں ۔ اس موقع پر علامہ عطا المصطفی جمیل چشتی ،علامہ ضیا المرتضی ٰ چشتی ،قاری محمد آصف نوشاہی ،قاری کرامت علی کریمی نے بھی خطاب کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

خانیوالی انتظامیہ کے ضلعی ہسپتال کی بہتری کیلئے اقدامات تیز

اقلیتی برادری کے ووٹ اندراج کیلئے آگاہی پروگرام

صحافیوں کا کردار معاشرہ میں انتہائی اہمیت کا حامل،اسماعیل کھاڑک

ڈی سی وہاڑی کی انسداد پولیو مہم میں مزید تیزی لانے کی ہدایت

نشتر پتھالوجی ڈیپارٹمنٹ چوری کیس، انکوائری تاحال نامکمل

قصاب کے گھر سے بھاری مقدار میں مردہ گوشت برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن