صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عدالت نے منشیات فروش کو قید اور جرمانے کی سزا سنادی

  • فیصل آباد
عدالت نے منشیات فروش کو قید اور جرمانے کی سزا سنادی

ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )ایڈیشنل اینڈ سیشن جج راو مبشر حسن نے تھانہ ٹھیکریوالا میں درج مقدمہ نمبر 3218/24 بجرم 9C کا فیصلہ سناتے ہوئے منشیات فروش کو جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی۔

عدالت نے بہتر تفتیش، موثر پیروی اور ٹھوس شواہد کی بنیاد پر مجرم عبدالواحد سکنہ چک 76 جے بی جوداں کو اڑھائی سال قید اور 40 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ پولیس کے مطابق ایک سال قبل دوران کاروائی ملزم کے قبضہ سے 1660 گرام چرس برآمد ہوئی تھی، جس کے بعد مقدمہ درج کیا گیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن