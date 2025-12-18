صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرانسپورٹ بارے پنجاب حکومت کے اقدامات قابل تعریف : صدر لاہور چیمبر

  • لاہور
ٹرانسپورٹ بارے پنجاب حکومت کے اقدامات قابل تعریف : صدر لاہور چیمبر

لاہور(کامرس رپورٹر)لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ٹرانسپورٹرز کے مسائل پر پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔

صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمٰن سہگل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال ختم ہو گئی ہے اور اس میں پنجاب حکومت کے بروقت اقدامات اور مثبت کردار کی تعریف کی جانی چاہیے ۔حکومت نے فوری طور پر کمیٹیاں تشکیل دیں اور معاملات حل کرنے کی سنجیدہ کوشش کی، جس کی بدولت پنجاب میں کاروباری سرگرمیاں بحالی کی جانب گامزن ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن