صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے ڈی بی کیساتھ ML-1 منصوبہ کا معاہدہ طے پا چکا ، وزیر ریلوے

  • اسلام آباد
اے ڈی بی کیساتھ ML-1 منصوبہ کا معاہدہ طے پا چکا ، وزیر ریلوے

راولپنڈی میں پاکستان کا پہلا سیف اینڈ سمارٹ ریلوے سٹیشن قائم کیا گیا حنیف عبا سی سے سیکرٹری دفاع کی ملاقات،ریلوے انفرا سٹرکچرپر تبادلہ خیال

 اسلام آباد(خصوصی نامہ نگار)وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی سے ڈیفنس سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل محمد علی نے گزشتہ روز اسلام آباد میں ملاقات کی۔ حنیف عباسی نے بتا یا ایشیائی ترقیاتی بینک کے ساتھ ML-1 منصوبے کا معاہدہ طے پا چکا ہے ، جسے جلد مکمل کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا پہلا سیف اینڈ سمارٹ ریلوے سٹیشن راولپنڈی میں قائم کیا گیا ہے ، جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی 24/7 مانیٹرنگ سسٹم فعال ہے اور 184 جدید کیمرے نصب کیے گئے ہیں ۔ ٹرینوں اور رولنگ سٹاک کی ریئل ٹائم ٹریکنگ ممکن بنائی جا رہی ہے جس سے آپریشنل شفافیت اور کارکردگی میں نمایاں بہتری آئے گی۔ بڑے اور اہم سٹیشنز پر مفت وائی فائی سہولت کے ذریعے تقریباً 70 فیصد فٹ فال کو کور کر لیا گیا ہے ۔ ڈیفنس سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل محمد علی نے اصلاحاتی اقدامات کو سرا ہا ۔ ملاقات میں ریلوے کے انفرا سٹرکچر، فریٹ سروس اور سہولتوں میں بہتری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عائشہ رضوان کا تحصیل لالیاں کا تفصیلی دورہ

پو لیس کو اچھے اخلاق،اچھے روئیے کا مظاہرہ کرنا ہو گا:ڈاکٹر نوید

ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے محکمانہ سروسز اور کارکردگی کا جائزہ لینے

سمندری : بزرگ بے اولاد میاں بیوی کو قبضہ مافیا سے نجات

عدالت نے منشیات فروش کو قید اور جرمانے کی سزا سنادی

گڑھ مہاراجہ: ٹریفک حادثہ رکشے میں سوار 2 افراد زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن