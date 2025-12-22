صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کڑیانوالہ:جائیداد کا تنازع ، چھوٹے بھا ئی کو قتل کر دیا

  • گوجرانوالہ
کڑیانوالہ:جائیداد کا تنازع ، چھوٹے بھا ئی کو قتل کر دیا

کڑیانوالہ(نامہ نگار )نواحی گاؤں دہمتھل میں جائیداد کے تنازع پر بھائی نے چھوٹے بھائی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔

نواحی گاؤں دہمتھل کا رہائشی ملک ادریس ا عوان اپنے گھر کے قریب ٹانڈہ روڈ پر ایک د کان کے سامنے بیٹھا تھا کہ ملزم غلام غوث جو مبینہ طور پر موٹر سائیکل پر سوار تھا اس نے چھوٹے بھائی ملک ادریس ا عوان کو جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس کے سر میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا قتل کی وجہ بھائیوں میں جائیداد کا تنازع بتائی جاتی ہے ۔ پولیس تھانہ کڑیانوالہ نے مقتول ملک ادریس کے بیٹے ملک سمیع کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کردی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر