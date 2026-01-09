صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسٹمزٹیم کاچھاپہ ،6 ارب سے زائد کا سگریٹ کا میٹریل برآمد

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )کسٹمز انفورسمنٹ ٹیم نے چھاپہ مار کر 6 ارب روپے مالیت سے زائد کا سگریٹ کا سمگل شدہ میٹریل برآمد کر کے قبضہ میں لے لیا ۔

چیف کلکٹر کسٹم انفورسمنٹ باسط مقصود عباسی،کلکٹر کسٹمز انفورسمنٹ لاہور کی ہدایات پر سعید وٹو سپرنٹنڈنٹ کسٹمز انفوردمنٹ نعیم عبداللہ اور دیگر عملہ نے خفیہ اطلاع پر مدوخلیل میں واقع گودام پر چھاپہ مارکر 6 ارب 45 کروڑ مالیتی سگریٹ تیار کرنے والا را مٹیریل برآمد کر لیا ،یہ میٹریل غیر قانونی طریقے سے سمگل کر کے گودام میں چھپایا گیا تھا ،کسٹمز انفورسمنٹ ٹیم نے ضبط شدہ مال لاہور ویئر ہاؤس میں منتقل کر دیا جہاں قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ۔

 

