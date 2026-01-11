صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او نے ڈنگہ میں پولیس خدمت مرکز کا افتتاح کردیا

  • گوجرانوالہ
ڈی پی او نے ڈنگہ میں پولیس خدمت مرکز کا افتتاح کردیا

لالہ موسیٰ، گجرات (نمائندہ دنیا، نامہ نگار ،سٹی رپورٹر )ڈی پی او رانا عمر فاروق نے ڈنگہ میں پولیس خدمت مرکز کا افتتاح کردیا ،

اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نور العین قریشی اور ایم پی اے اعجاز احمد رنیاں اور شہری بڑی تعداد میں موجود تھے ۔ انچارج خدمت مرکزانسپکٹر ذوالقرنین نے خدمت مرکز پر شہریوں کو ایک چھت تلے فراہم کردہ سہولیات سے متعلق بریفنگ دی ، اس سے قبل ڈنگہ اور گردونواح کے شہریوں کو پولیس سے متعلق خدمات کے حصول کیلئے گجرات اور کھاریاں کا سفر کرنا پڑتا تھا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پشاور زلمی کی شراکت داری پی ایس ایل الیون کیلئے ہائیر بطور ٹائٹل برقرار

گندم کی مانیٹرنگ کیلئے میپنگ سسٹم لاگو :سلمیٰ بٹ

جامعہ نعیمیہ میں جلسہ دستار فضلیت وتقسیم اسناد آج ہوگا

کریم بلاک سے موٹروے سگنل فری کوریڈور منصوبہ تیار

10طلبہ کو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں جاری

سرما کی چھٹیوں کے بعد کا ججز روسٹر جاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل