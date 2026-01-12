صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2من ملاوٹی دودھ، 117لٹر مضر صحت کوکنگ آئل تلف

  • گوجرانوالہ
2من ملاوٹی دودھ، 117لٹر مضر صحت کوکنگ آئل تلف

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ضلع بھر میں 661 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کرتے ہوئے ایک مقدمہ درج اور60 پوائنٹس و یونٹس کو6 لاکھ 78ہزار کے جرمانے عائد، 31 اشیا کے سیمپلز لئے گئے ،

2من ملاوٹی دودھ، 117لٹر رینسڈ آئل اور بڑی مقدار میں ممنوعہ و ایکسپائرڈ اجزا تلف کرد ئیے ۔ کارروائیاں دھلے ، قلعہ دیدار سنگھ، نندی پور فیروزوالا ماڈل ٹاؤن سمیت ضلع بھر میں کی گئیں، سنٹرل جیل گوجرانوالہ کے میس، تنور، سٹور روم، آر او پلانٹ اور آٹا چکی یونٹس کا بھی معائنہ کیا گیا، جیل حکام کو صفائی اور اشیا کا معیار بہتر سے بہترین بنانے کیلئے ہدایت نامہ جاری کیا گیا، فوڈ پوائنٹس پر رینسڈ آئل سے فرائنگ اور ایکسپائرڈ اشیا زیر استعمال رہی، فوڈ ورکرز کے میڈیکل اور ٹریننگ سرٹیفکیٹ عدم موجود پائے گئے ۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق فوڈ اتھارٹی کے افسر وں اور فوڈ سیفٹی ٹیمیں 24/7فیلڈ میں متحرک ہیں، فوڈ فراڈ مافیا کیخلاف زیرو ٹالرینس کے تحت کارروائیاں جاری ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

اینٹی کرپشن : کرپشن میں ملوث افسروں کیخلاف گھیرا تنگ

ڈیرہ غازی خان میں چیف منسٹرماڈل ریڑھی بازار کا افتتاح

بلا تعطل بجلی کی فراہمی ،لائن لاسز میں کمی لانے کیلئے ہدایات

میپکو اوچ شریف میں لائن سٹاف کیلئے سیفٹی تربیتی سیشن

میپکو کا کریک ڈاؤن 65نادہندگان کے کنکشن منقطع

میاں چنوں:میت کی فری منتقلی سروس کا باقاعدہ آغاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ