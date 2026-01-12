صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میں نہ مانوں کی رٹ چھوڑ کرمذاکرات کرنا ہونگے ،اشرف بھٹی

  • اسلام آباد
میں نہ مانوں کی رٹ چھوڑ کرمذاکرات کرنا ہونگے ،اشرف بھٹی

جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا ،معاشی ترقی نہیں ہوگی ،صدر انجمن تاجران

اسلام آباد (اے پی پی) آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی صدر اشرف بھٹی نے کہا ہے کہ سیاسی عدم استحکام ملک کیلئے سودمند نہیں ، ایک سیاسی جماعت کو میں نہ مانوں کی رٹ چھوڑ کر مسائل کے حل کیلئے مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہیے ۔ ایک بیان میں حکومت سے بھی اپیل کی کہ مذاکرات کی پیشکش سے آگے بڑھ کر مزید پیشرفت کی جائے ۔ پاک فوج دہشتگردی کے خلاف نبرد آزما ہے ایسے حالات میں پہلے سے بڑھ کر اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا اس وقت تک معاشی ترقی اور مقامی و غیر ملکی سرمایہ کے فروغ کے اہداف کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہو گا۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

محکمہ تحفظ ماحولیات ایک سال بعد بھی پلاسٹک بیگزکے استعمال کی روک تھام میں ناکام

ڈی پی او میانوالی کا واں بھچراں پوائنٹ کا دورہ، ہیلمٹ تقسیم

ایک اور خاتون نے اسلام قبول کر لیا

ہسپتال ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے تربیتی سیشن کا انعقاد

ملک صہیب احمد بھرتھ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال بھیرہ پر چھاپہ

شاکر نظامی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، ہارون الرشید تبسم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ