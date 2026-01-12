میپکو اوچ شریف میں لائن سٹاف کیلئے سیفٹی تربیتی سیشن
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) اوچ شریف سب ڈویژن احمد پور شرقیہ میں بیہیویئر بیسڈ سیفٹی (بی بی ایس) کے موضوع پر تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔
سیشن کا مقصد لائن سٹاف میں سیفٹی کلچر کو فروغ دینا، رویّوں میں مثبت تبدیلی لانا اور حادثات کی روک تھام کو یقینی بنانا تھا۔ ایڈیشنل ایکسین سیفٹی/سی ٹی سی بہاولپور عامر انصاری، اے ڈی ایچ ایس ای ملتان عبداللہ خان، سیفٹی انسپکٹر حمید الرحمن اور ایس ڈی او اوچ شریف ملک ظفر اقبال سمیت تمام لائن سٹاف نے شرکت کی۔