صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو اوچ شریف میں لائن سٹاف کیلئے سیفٹی تربیتی سیشن

  • ملتان
میپکو اوچ شریف میں لائن سٹاف کیلئے سیفٹی تربیتی سیشن

ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) اوچ شریف سب ڈویژن احمد پور شرقیہ میں بیہیویئر بیسڈ سیفٹی (بی بی ایس) کے موضوع پر تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔

 سیشن کا مقصد لائن سٹاف میں سیفٹی کلچر کو فروغ دینا، رویّوں میں مثبت تبدیلی لانا اور حادثات کی روک تھام کو یقینی بنانا تھا۔ ایڈیشنل ایکسین سیفٹی/سی ٹی سی بہاولپور عامر انصاری، اے ڈی ایچ ایس ای ملتان عبداللہ خان، سیفٹی انسپکٹر حمید الرحمن اور ایس ڈی او اوچ شریف ملک ظفر اقبال سمیت تمام لائن سٹاف نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

محکمہ تحفظ ماحولیات ایک سال بعد بھی پلاسٹک بیگزکے استعمال کی روک تھام میں ناکام

ڈی پی او میانوالی کا واں بھچراں پوائنٹ کا دورہ، ہیلمٹ تقسیم

ایک اور خاتون نے اسلام قبول کر لیا

ہسپتال ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے تربیتی سیشن کا انعقاد

ملک صہیب احمد بھرتھ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال بھیرہ پر چھاپہ

شاکر نظامی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، ہارون الرشید تبسم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ