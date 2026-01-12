اسلام آباد رہائشی اور کمرشل عمارتوں میں آگ بجھانے ، ہنگامی حالات سے نمٹنے کیلئے سروے کرانیکی ہدایت
چیئرمین سی ڈی اے کی ہدایات پر بلڈنگ کنٹرول ڈائریکٹوریٹ نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دیدیں ،مالکان کو نوٹس جاری کئے جائیں گے پرائیویٹ بلڈنگز میں ایمرجنسی ایگزٹ کنسلٹنٹس کے ذریعے ، پبلک بلڈنگز میں سی ڈی اے کی مشاورت سے بنائے جائیں گے ،ایک ماہ کی مہلت
اسلام آباد( آن لائن ) چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے اسلام آباد کی تمام نجی و سرکاری رہائشی اور کمرشل عمارتوں میں آگ بجھانے اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے کیے گئے انتظامات کا جامع سروے کرانے کی ہدایت جاری کر دی ہے ۔ اس سلسلے میں تمام نجی و پبلک رہائشی و کمرشل پراپرٹی مالکان کو نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں۔چیئرمین سی ڈی اے نے ہدایت کی ہے کہ تمام نجی و سرکاری عمارات کی انسپکشن کا عمل فوری طور پر شروع کیا جائے اور آگ لگنے یا شارٹ سرکٹ کی صورت میں ہر عمارت میں ایمرجنسی ایگزٹ کو یقینی بنایا جائے ۔ ان کے مطابق پرائیویٹ بلڈنگز میں ایمرجنسی ایگزٹ کنسلٹنٹس کے ذریعے جبکہ پبلک بلڈنگز میں سی ڈی اے کی مشاورت سے بنائے جائیں گے۔
تمام نجی اور سرکاری عمارتوں کا سروے مکمل کرکے ایک ماہ کے اندر تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ حساس قرار دی جانے والی عمارتوں کی خصوصی ایویلیوایشن بھی کروائی جائے گی تاکہ ممکنہ خطرات کا بروقت تدارک کیا جا سکے ۔چیئرمین سی ڈی اے کی ہدایات پر بلڈنگ کنٹرول ڈائریکٹوریٹ نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں جو فوری طور پر حساس عمارتوں کا سروے مکمل کر کے اپنی رپورٹس متعلقہ افسران کو جمع کروائیں گی۔