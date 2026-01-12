ایف آئی اے امیگریشن سیالکوٹ،سال میں 116 ملزم گرفتار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ایف آئی اے امیگریشن نے سیالکوٹ ایئر پورٹ کی سالانہ رپورٹ جاری کر دی ۔ 2025
کے دوران ایف آئی اے امیگریشن نے سیالکوٹ ائیرپورٹ پر بین الاقوامی آمد اور روانگی پر 9 لاکھ سے زائد مسافروں کو کامیابی سے پروسیس کیا۔ 2824 پروازوں سے 4 لاکھ 80 ہزار مسافر سیالکوٹ ائیرپورٹ سے روانہ ہوئے ۔ 2825 پروازوں سے 4 لاکھ 60 ہزار مسافر مختلف ممالک سے سیالکوٹ ائیرپورٹ پہنچے ۔ایف آئی اے امیگریشن سیالکوٹ نے سنگین جرائم میں مطلوب 116 ملزموں کو گرفتار کیا۔گرفتار ملزموں میں 43 کو بیرون ملک فرار ہونے پر جبکہ 73 کو پاکستان پہنچنے پر گرفتار کیا گیا۔گرفتار ملزموں کے نام سٹاپ لسٹ میں شامل تھے ۔گرفتار ملزموں میں 24 پنجاب پولیس ، 28 اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکلز کو مطلوب تھے ۔ بیرون ملک جانے والے 44 مسافروں کو جعلی دستاویزات پر بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ غیر قانونی سمندر کے راستے یورپ جانے کی کوشش کرنے والے 83 مسافروں کو بھی بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ مذکورہ مسافروں سے براستہ لیبیا اور بعد ازاں غیر قانونی سمندر کے راستے یورپ جانے کے شواہد برآمد کئے گئے ۔18 مسافروں کو جعلی ویزا، ٹمپرڈ پاسپورٹ اور جعلی مہروں پر پاکستان پہنچنے پر گرفتار کیا گیا۔انسانی سمگلنگ جیسے گھنائونے جرم کی روک تھام کیلئے خصوصی اقدامات کئے گئے ۔ائیرپورٹ پر تعینات امیگریشن حکام کیلئے انٹرنیشنل اداروں کی معاونت سے 8 ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا۔ 114 سے زائد امیگریشن افسر وں کو انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے ٹریننگ دی گئی۔