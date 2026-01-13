صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گیس ، بجلی نرخوں میں کمی کی تجاویز خوش آئند : گوجرانوالہ چیمبر

  • گوجرانوالہ
گیس ، بجلی نرخوں میں کمی کی تجاویز خوش آئند : گوجرانوالہ چیمبر

چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو براہ راست فائدہ ہوگا :صدر و دیگر

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر علی ہمایوں بٹ، سینئر نائب صدر سعد جمیل عرفانی اور نائب صدر فیصل ستار مغل نے بجلی اور گیس کے نرخوں میں کمی، سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کیلئے حکومتی ریلیف اور اصلاحاتی تجاویز کو کاروباری برادری کیلئے خوش آئند قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی پینل کی جانب سے بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کرنے کیلئے قرضوں کی ری فنانسنگ اور قیمتوں کے نظام کو بہتر بنانے کی تجاویز سے کاروبار کرنے کی لاگت میں کمی آئے گی جس کا براہِ راست فائدہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو ہوگا جوکہ کاروباری برادری کیلئے فائندہ مند ثابت ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ پلاننگ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق توانائی کی بلند اور غیر یقینی قیمتوں کے باعث برآمدی مسابقت متاثر ہو رہی ہے اور صنعت وزراعت اور دیگر شعبوں میں پیداواری لاگت میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ انہوں نے کہاکہ کاروبار کی زیادہ لاگت کی بڑی وجوہات میں پیچیدہ ٹیکس نظام اور سیلز ٹیکس ریفنڈز میں تاخیر کے مسائل شامل ہیں جو خاص طور پر ایس ایم ایز کیلئے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت توانائی کے نرخوں میں ریلیف کے ساتھ پالیسیوں میں تسلسل اور طویل المدتی اصلاحات کو یقینی بنائے تو سرمایہ کاری کا اعتماد بحال ہوگا اور کاروباری سرگرمیوں میں بہتری آئے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈہسپتال ون: ڈائلیسزمشینوں کی قلت مریض پریشان

ستھرا پنجاب:ڈپٹی کمشنر کا اجلاس،صفائی کے انتظامات کا جائزہ

ایف ڈی اے میں مالیاتی نظم و نسق یقینی بنانے کی ہدایت

پائیدار غذائی تحفظ کے لیے باہمی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق

واسا کی ٹیمیں سائیڈ واک ڈرینز کور کرنے میں مصروف

دکان کے سامنے رکشہ کھڑا کرنے سے روکنے پر چھری سے حملہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس