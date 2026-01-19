صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسانیت کی بھلائی کے کام کرنے والے عظیم لوگ ہیں:ناصر محمود اللہ والے

  • گوجرانوالہ
انسانیت کی بھلائی کے کام کرنے والے عظیم لوگ ہیں:ناصر محمود اللہ والے

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)انسانیت کی بھلائی کے کام کرنے والے عظیم لوگ ہیں،ایک انسان کی زندگی بچانا گویا پوری انسانیت کی زندگی بچانے کے مترادف ہے ،

انجمن بہبودی مریضاں تحصیل ہسپتال وزیرآباد کے فری پراجیکٹس دوسروں کے لئے ترغیب اور مثال ہیں کیونکہ دکھی انسانوں کی خدمت سے بڑھ کر رب کریم کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ۔ان خیالات کا اظہار صدر ناصر محمود اللہ والے نے انجمن بہبودی مریضاں کے اجلاس میں کیا۔اس موقع پر افتخار حسین صدیقی،طاہر رفیق منہاس،محمد اکبر بٹ،محمد اشفاق چیمہ،حاجی حبیب الرحمن،محمد الیاس مہر،محمد اسلم جتالہ،محمد اشرف نثار،ڈاکٹر سید رضا سلطان،میر ماجد علی سالار،افتخار احمد بٹ،چودھری خالد محمود ،حاجی یونس جمال،اعجاز حسین، محمد اشفاق مغل،عبد الرحمن چودھری ودیگر بھی موجودتھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

موسمیاتی تبدیلی بڑھتے اخراجات کینو کی پیداوار متاثر

شہر میں ٹریفک کا نظام بہتر بنانے کیلئے تمام ٹرک اڈے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا

میانوالی:جماعت اسلامی کا عوامی ریفرنڈم چوتھے روز بھی جاری

خوشاب پو لیس کا سرچ آ پریشن‘مشکوک افراد کی بائیو میٹرک

کندیاں:مسیحی برادری کی عبادت گاہوں کی سخت سکیورٹی

ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہانزیب کا سیوریج ڈسپوزل پوائنٹس کیلئے مختص مقامات کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر