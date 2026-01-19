صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونین کونسل جہلن کے دفتر میں نادرا ون ونڈو کاؤنٹر قائم

  • گوجرانوالہ
یونین کونسل جہلن کے دفتر میں نادرا ون ونڈو کاؤنٹر قائم

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )لیگی رہنما چودھری اظہر قیوم ناہرا ایم این اے اور عرفان بشیر گجر ایم پی اے نے یونین کونسل جہلن کے دفتر میں نادرا ون ونڈو کاؤنٹر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ۔

 تقریب میں چیئرمین سردار شکیل احمد گجر، آصف گجر نمبردار، شیخ محمد زکریا سمیت معززین اور شہریوں نے شرکت کی ۔ اظہر قیوم ناہرا نے خطاب میں کہا کہ جہلن میں نادرا کاؤنٹر کے قیام سے گردونواح کے 50سے زائد دیہات کے لاکھوں رہائشیوں کو شناختی کارڈ، ب فارم اور دیگر نادرا سہولیات قریب ہی دستیاب ہوں گی اس سے شہری علاقوں میں قائم نادرا دفاتر پر رش میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ جہلن میں نادرا کاؤنٹر کا قیام بعض مخالفین کو ہضم نہیں ہوتا جب بھی ہماری حکومت ختم ہوتی ہے تو جہلن سے نادرا کاؤنٹر بند کر ا دیا جاتا ہے تاہم ہماری مسلسل کوششوں سے اس کاؤنٹر کا تیسری بار افتتاح ہو رہا ہے انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ انشاء اﷲ عوامی سہولت کا یہ منصوبہ جاری رہے گا کیونکہ عوام کو بنیادی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

1ہفتہ میں سبزیاں 50 ، انڈے 12روپے تک مہنگے

بلدیاتی قانون عوام کے حقِ نمائندگی پر ڈاکا:جماعت اسلامی

بحریہ ٹائون میں اخوت کی تقریب

وائلڈ لائف کے 5 میٹ سپلائرز اور سمگلرز گرفتار

3ہزار کلو بیمار مرغیاں ،100لٹر جعلی دودھ تلف

حسن مرتضیٰ کی پارٹی کارکنوں رہنماؤں کے گھروں پرآمد عزیزوں کی وفات پر تعزیت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر