صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2 ہفتوں میں گندم 800 روپے من مہنگی : چکی کا آٹا 140 روپےکلو فروخت

  • گوجرانوالہ
2 ہفتوں میں گندم 800 روپے من مہنگی : چکی کا آٹا 140 روپےکلو فروخت

غلہ منڈی میں قیمت 3700 سے 4500 روپے تک جا پہنچی ،10 کلو والا آٹے کا تھیلا مہنگا ،20 کلو والا مارکیٹ سے غائب ،روٹی اور نان کی قیمت میں اضافے کا خدشہ

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ میں دو ہفتوں کے دوران گندم کی قیمت میں 800روپے فی من اضافہ ہوگیا،گندم کی قیمت 3700روپے سے بڑھ کر 4500روپے من ہوگئی ،گندم کی قیمت میں اضافہ سے چکیوں پر آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ، چکیوں پر آٹا 120 سے بڑھ کر 140 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت ہونے لگا۔بتایا گیا ہے کہ غلہ منڈی میں گندم 3700روپے من سے بڑھ کر 4500روپے من کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے جبکہ صفائی والی گندم 4700روپے فی من کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے ۔ دوسری طرف مارکیٹ میں سرکاری ریٹ 905روپے 10کلو گرام والا آٹے کا تھیلا اکثر جگہوں پر 945روپے میں فروخت ہو رہا ہے لیکن شہری کوالٹی ٹھیک نہ ہونے کی شکایات کررہے ہیں جبکہ 20 کلو گرام والا آٹے کا تھیلا مارکیٹ میں دستیاب نہیں ۔15

کلو گرام والے سپر فائن آٹے کے تھیلے کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا جو 1350روپے سے بڑھ کر 1750روپے میں فروخت ہونے لگا ۔آٹے کی قیمت میں اضافہ سے نان بائیوں نے روٹی اور نان کی قیمت میں اضافے کا عندیہ دے دیا ۔دوسری طرف محکمہ خوراک کا کہنا ہے کہ سرکاری نرخ سے زائد قیمت پر آٹا فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں ،مارکیٹ میں سرکاری نرخ پر10کلو گرام اور20کلو گرام والا آٹے کا تھیلا وافر مقدار میں موجود ہے ،تمام فلور ملز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ10کلو گرام اور 20 کلو گرام آٹے والے تھیلے کی زیادہ سے زیادہ سپلائی مارکیٹ میں کریں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

موسمیاتی تبدیلی بڑھتے اخراجات کینو کی پیداوار متاثر

شہر میں ٹریفک کا نظام بہتر بنانے کیلئے تمام ٹرک اڈے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا

میانوالی:جماعت اسلامی کا عوامی ریفرنڈم چوتھے روز بھی جاری

خوشاب پو لیس کا سرچ آ پریشن‘مشکوک افراد کی بائیو میٹرک

کندیاں:مسیحی برادری کی عبادت گاہوں کی سخت سکیورٹی

ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہانزیب کا سیوریج ڈسپوزل پوائنٹس کیلئے مختص مقامات کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر