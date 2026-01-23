صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریکٹر ٹرالی سے تصادم میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق

  • گوجرانوالہ
ٹریکٹر ٹرالی سے تصادم میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)تیز رفتار موٹر سائیکل ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی ،حادثہ میں ایک شخص جاں بحق دوسر زخمی ہوگیا ،

حادثہ دھونکل موڑ کے قریب زیر تعمیر روڈ پر پیش آیا ۔وزیرآباد کے علاقہ دھونکل موڑ کے قریب زیر تعمیر سڑک کی سائیڈ میں کھڑی ٹریکٹر ٹرالی سے تیز رفتار موٹر سائیکل بے قابو ہو کر جا ٹکرائی حادثہ میں ڈسکہ کے علاقہ ستراہ کے رہائشی دو افراد آصف اور حمزہ زخمی ہو گئے جنہیں سول ہسپتال وزیرآباد منتقل کیا جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل چلانے والا آصف زخموں کی تاب نہ لاتے ہوے جاں بحق ہو گیا جبکہ زخمی حمزہ کی حالت خطرہ سے باہر بتائی گئی ہے ۔ لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب یونیورسٹی:45قیمتی درختوں کی کٹائی:پی ایچ اے کی تحقیقات میں انکشاف

کم پڑھے اساتذہ کی پری میچور ریٹائرمنٹ شروع نہ ہو سکی

تحقیق کے فروغ کیلئے 17کروڑ مختص :وی سی پنجاب یونیورسٹی

پاکستان ، چین کے مابین دوستی کا لازوال رشتہ :شافع حسین

کسانوں کیلئے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج ہوگا :جماعت اسلامی

وزیر تعلیم کا مختلف سکولوں ، کالجوں کادورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ