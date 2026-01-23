صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
واٹر سپلائی پراجیکٹ سے اندرون شہر کھنڈرات میں تبدیل

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر)واٹر سپلائی پراجیکٹ اور پائپ لائن بچھانے کے سلسلہ میں اندرون شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا،عوام مشکلات کا شکار ہو کر رہ گئے ۔

وزیر آباد کے بازار اور گلی محلوں کو واٹر سپلائی پراجیکٹ ا ور پائپ لائن بچھانے کے سلسلہ میں مین بازار سے ملحقہ بازاروں اور گلی محلوں کی کھدائی کرکے چھوڑ دیا گیا جس کے باعث شہریوں کا گھروں سے نکلنا محال ہوکر رہ گیا۔شہریوں نے بتایا کہ کھدائی سے ہم گھروں میں محصور ہوکر رہ گئے ہیں نہ کام پر جاسکتے ہیں،مریضوں کا ہسپتال پہنچنا بھی دشوار ہو گیا ہے اور گلیوں سے طلباء کا بھی سکول پہنچنا مشکل ہوچکا ہے ، ٹھیکیدا ر صرف گلی محلوں کی کھدائی میں مصروف ہے جبکہ کھودے گئے گڑھوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے جو کسی بھی وقت حادثہ کا باعث بن سکتے ہیں۔ اہل علاقہ نے کمشنر،ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ،اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد سے صورتحال کا فوری نوٹس لیکر اصلاح ا حوال کا مطالبہ کیا ہے ۔

