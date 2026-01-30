صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوسی 36میں سیوریج ‘پی سی سی کا کام جلد شروع‘ نواز چوہان

  • گوجرانوالہ
یوسی 36میں سیوریج ‘پی سی سی کا کام جلد شروع‘ نواز چوہان

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)حلقہ پی پی 62کی یونین کونسل 36میں ممبر صوبائی اسمبلی و مانیٹرنگ انچارج ڈی ایچ کیو ہسپتال حاجی نواز چوہان کی زیر صدارت مشاورتی میٹنگ کا انعقاد،

میاں صہیب رضا امیدوار چیئرمین یو سی 36، کاشف مہر، عدنان مشتاق مہر، عثمان گجر، چودھری ہارون نمبردار، خضر مہر سمیت موچی چوک محلہ موچیوں والا کے رہائشیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر نواز چوہان نے خطاب کرتے کہا کہ یونین کونسل 36کی ہر گلی ، بازار میں سیوریج و پی سی سی کا کام بہت جلد شروع ہوگا، حلقہ کے ہر فرد تک بنیادی سہولیات کی فراہمی میرا مشن ہے ۔ حلقہ کی یونین کونسلز میں ترقیاتی کام جاری ہیں، عوام کے دیرینہ مسائل تیزی کے ساتھ حل ہو رہے ہیں، آپ کی طرف سے جن مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے ان کو فوری حل کروایا جائے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ