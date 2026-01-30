صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

14افراد کا ڈرائیور پر تشدد رکشہ توڑ دیا،5ہزار نکال لئے

  • گوجرانوالہ
14افراد کا ڈرائیور پر تشدد رکشہ توڑ دیا،5ہزار نکال لئے

تتلے عالی(نامہ نگار)14افراد کا ڈرائیور پر ،تشددرکشہ توڑ دیا۔ ککے نواحی گاؤں ماڑی بھنڈراں کا عمران رکشہ لے کر گاؤں پگالہ جا رہاتھا کہ راستہ میں تھڑا مار کر بیٹھے آتشیں اسلحہ ودستی ہتھیاروں سے مسلح امیر حمزہ،بابر،صابر،افضل سمیت14ملزموں نے روک کر عمران پر تشدد کیا اور رکشہ توڑ دیا اورجیب سے 5ہزار روپے بھی نکال لئے پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔

14افراد کا ڈرائیور پر ،تشددرکشہ توڑ دیا۔ ککے نواحی گاؤں ماڑی بھنڈراں کا عمران رکشہ لے کر گاؤں پگالہ جا رہاتھا کہ راستہ میں تھڑا مار کر بیٹھے آتشیں اسلحہ ودستی ہتھیاروں سے مسلح امیر حمزہ،بابر،صابر،افضل سمیت14ملزموں نے روک کر عمران پر تشدد کیا اور رکشہ توڑ دیا اورجیب سے 5ہزار روپے بھی نکال لئے پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ