صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پسرور :غیر قانونی آئل ایجنسیوں ، گیس ریفلنگ کرنیوالوں کیخلاف کارروائی

  • گوجرانوالہ
پسرور :غیر قانونی آئل ایجنسیوں ، گیس ریفلنگ کرنیوالوں کیخلاف کارروائی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر) انتظامیہ نے تحصیل پسرور میں غیر قانونی آئل ایجنسیوں اور غیر قانونی گیس ریفلنگ کرنیوالوں کیخلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیا، کارروائی کے دوران متعدد غیر قانونی آئل ایجنسیاں تحویل میں لے لی گئیں جبکہ مالکان کیخلاف ایف آئی آر درج کر ائی گئیں۔

انتظامیہ نے تحصیل پسرور میں غیر قانونی آئل ایجنسیوں اور غیر قانونی گیس ریفلنگ کرنیوالوں کیخلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیا، کارروائی کے دوران متعدد غیر قانونی آئل ایجنسیاں تحویل میں لے لی گئیں جبکہ مالکان کیخلاف ایف آئی آر درج کر ائی گئیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جناب سعید مہدی کی گواہی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دھاگے ہی بیچیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شعلوں کے حصار میں خلیج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
عمران خان کی بیماری
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ
محمد عبداللہ حمید گل