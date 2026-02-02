صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ نعیم الرحمن سے صوبائی امیرڈاکٹرطارق سلیم کی ملاقات

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر، نامہ نگار )جماعت اسلامی کے مرکزی امیرحافظ نعیم الرحمن سے منصورہ لاہورمیں پنجاب کے امیرڈاکٹرطارق سلیم نے ملاقات کی،

ملکی سیاسی صورتحال،تنظیمی معاملات سمیت دیگراہم امور پرتبادلہ خیال کیاگیا، اس موقع پر ڈاکٹراسامہ رضی بھی موجود تھے ، ڈاکٹرطارق سلیم نے مرکزی امیرکوجماعت اسلامی پنجاب کی تنظیمی کارکردگی بارے بریف کیا ۔حافظ نعیم الرحمن نے رمضان المبارک میں ڈونرز کانفرنسز ودیگرمعاملات بارے ڈاکٹرطارق سلیم کو ہدایات جاری کیں۔ملاقات میں جماعت اسلامی کے دیگرپراجیکٹس بارے بھی گفتگوکی گئی۔ 

 

