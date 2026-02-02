صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:با اثر افراد کا ٹھیکیدار پر ڈنڈوں سے تشدد

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:با اثر افراد کا ٹھیکیدار پر ڈنڈوں سے تشدد

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار )حافظ آباد کے ضلع کونسل ہال میں ڈیڑ ھ کروڑ کے تعمیراتی کاموں کے ٹھیکہ جات کے دوران

حکومتی پارٹی کے بااثر ٹھیکیداروں کا بیرون شہر سے CDRجمع کر انے کیلئے آنے والے ٹھیکیدار پر ڈنڈے سوٹوں اور گھونسوں سے تشدد ، زخمی ٹھیکیدار نے تشدد کرنے والے بااثر ٹھیکیداروں کے خلاف مقدمہ کے اندارج کیلئے تھانہ میں درخواست دے دی۔ حافظ آبادڈسٹرکٹ اس وقت حکومتی پارٹی کے بااثر ٹھیکیداروں کی مار دھاڑ اور دہشت کی وجہ سے دیگر ٹھیکیداروں کے لئے نوگوایریا بن چکا ۔ چند ماہ کے دوران یہ بااثر ٹھیکیدار اب تک کئی دیگر ٹھیکیداروں کی پٹائی اور مارکٹائی کرچکے ہیں تاکہ وہ ٹینڈرز میں شامل نہ ہوں۔جبکہ ان حکومتی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ٹھیکیداروں کے آگے ضلعی انتظامیہ کے افسر بھی بے بس دکھائی دیتے ہیں ۔زخمی ہونے والے ٹھیکیدارعثمان سکندر سکنہ ٹھٹھہ قطبہ نوشہرہ ورکاں نے درخواست میں الزام عائد کیا ہے کہ اسے سی ڈی آر جمع کر انے پر ملزموں نے ڈنڈے سوٹوں سے تشدد کا نشانہ بنایا اور زخمی کردیا،ملزم مجبورکرتے رہے کہ وہ ان ٹھیکہ جات میں سی ڈی آر جمع نہ کر ائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پولیو مہم کی کامیابی کیلئے حکمت عملی تیار

لائن توڑ کر عارضی طور پر ڈیم سے شہریوں کو مہنگے داموں پانی بیچنے کا انکشاف

سانحہ گل پلازہ کے متاثرین کوتنہا نہیں چھوڑینگے ،خالد مقبول

سندھ اسمبلی عالمی پارلیمانی کانفرنس کی میزبانی کرے گی

کراچی بچاؤ تحریک کا گجر نالاکے متاثرین کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ

بھارت خطے میں امن کا دشمن ہے ،بلال سلیم قادری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر